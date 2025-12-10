Qarabag gewaarschuwd: "Het blijft Ajax waar we tegen spelen"

Ajax is dit seizoen nog niet overtuigend, maar Gurbanov blijft op zijn hoede. "We moeten voorzichtig zijn tegen Ajax, want die club wil hier z’n eerste zege halen", blikt hij vooruit, geciteerd door Ajax Life. "Nu we zelf veel punten hebben, is het gevaarlijk te verwachten dat we zomaar drie punten pakken omdat Ajax nog geen duel heeft gewonnen. We moeten hard werken en gedisciplineerd voetballen. Het blijft Ajax waar we tegen spelen."

Gurbanov is blij hoe er in de Nederlandse media wordt gesproken over Qarabag. "Wel ben ik trots dat mijn ploeg als een serieuze tegenstander wordt gezien door Nederlandse media. Dat verdienden we door ons spel, onze resultaten en onze consistente manier van spelen", aldus de oefenmeester. "Ik zie het als waardering voor ons harde werk.”

Ajax trapt vanavond om 18.45 af op bezoek bij Qarabag.