Willem & Wessel Podcast
Van Hanegem kijkt naar Ajax: "Niet bijzonder wat ze laten zien"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Qarabag gewaarschuwd: "Het blijft Ajax waar we tegen spelen"

Max
bron: Ajax Life
Gurban Gurbanov
Gurban Gurbanov Foto: © BSR Agency

Gurban Gurbanov geniet van de complimenten van de Nederlandse pers voor Qarabag. De club uit Azerbeidzjan speelt woensdagavond tegen Ajax. 

Ajax is dit seizoen nog niet overtuigend, maar Gurbanov blijft op zijn hoede. "We moeten voorzichtig zijn tegen Ajax, want die club wil hier z’n eerste zege halen", blikt hij vooruit, geciteerd door Ajax Life. "Nu we zelf veel punten hebben, is het gevaarlijk te verwachten dat we zomaar drie punten pakken omdat Ajax nog geen duel heeft gewonnen. We moeten hard werken en gedisciplineerd voetballen. Het blijft Ajax waar we tegen spelen."

Gurbanov is blij hoe er in de Nederlandse media wordt gesproken over Qarabag. "Wel ben ik trots dat mijn ploeg als een serieuze tegenstander wordt gezien door Nederlandse media. Dat verdienden we door ons spel, onze resultaten en onze consistente manier van spelen", aldus de oefenmeester. "Ik zie het als waardering voor ons harde werk.”

Ajax trapt vanavond om 18.45 af op bezoek bij Qarabag. 

Zet in op Ajax tegen Qarabag!

Ajax speelt woensdagavond in de Champions League tegen Qarabag. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Sem Steijn als aanvoerder bij Feyenoord

Sem Steijn moet Ajax - Feyenoord aan zich voorbij laten gaan

0
Michael Reiziger

Reiziger wilde de nieuwe trainer van Ajax worden: "Natuurlijk"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Michael Reiziger

Reiziger wilde de nieuwe trainer van Ajax worden: "Natuurlijk"

0
Anco Jansen

Jansen zet vraagtekens bij Ajax-gerucht: "Kan toch niet zo zijn?"

0
Valentijn Driessen

Driessen wijst naar Ajacied: "Dat is natuurlijk verschrikkelijk"

0
Jan van Staa en Tijmen van Wissing

"Ik denk dat Ajax, Feyenoord en PSV hem al op de radar hebben"

0
Wim Kieft

Wim Kieft eerlijk over Ajacied: "Ik kan me niet ergeren aan hem"

0
Kaj Sierhuis

Sierhuis baalt van situatie Ajax: "Iedere liefhebber hoopt dat"

0
Valentijn Driessen

Driessen verwacht geen harde straffen: "Daar wordt om gelachen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 15 29 40
2 Feyenoord 15 23 34
3 NEC Nijmegen 15 14 27
4 Ajax 15 8 26
5 AZ 15 4 25
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 15 6 22
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd