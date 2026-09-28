Queensy Menig duikt op bij Nederlandse club: "Als stagespeler"
Queensy Menig gaat mogelijk weer aan de slag in Nederland. De oud-speler van Ajax traint de komende week mee bij De Graafschap.
Menig zit al ruim een jaar zonder club na zijn vertrek bij het Turkse Sivasspor, waarvoor de 31-jarige aanvaller voor het laatst in actie kwam in mei 2025. De linksbuiten kwam daarvoor uit voor Partizan Belgrado, dat hem in de zomer van 2021 voor zeven ton overnam van FC Twente.
Bij FC Twente was Menig goed voor negen doelpunten en zeven assists in 49 officiële wedstrijden. Daarvoor was hij actief bij FC Nantes, PEC Zwolle, Oldham Athletic en Jong Ajax.
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Queensy Menig duikt op bij Nederlandse club: "Als stagespeler"
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