Quilindschy Hartman laat van zich horen: "Ik ga niet naar Ajax"

Quilindschy Hartman heeft duidelijkheid verschaft na de aanhoudende geruchten over een mogelijke overstap naar Ajax. De linksback van Burnley laat via een uitgebreide Instagram Story weten dat een transfer naar Amsterdam niet aan de orde is en dat hij zich volledig blijft richten op zijn huidige club.

De speculaties ontstonden eerder deze week, toen transferexpert Fabrizio Romano melding maakte van interesse van Ajax in Hartman. Niet veel later namen ook Nederlandse media dat nieuws over. In zijn reactie op Instagram geeft Hartman aan hoe het daadwerkelijk is gelopen. "Kort geleden kreeg ik te horen dat Ajax interesse had om mij te huren en dat ze zich ook bij Burnley hadden gemeld", schrijft hij.

Een overgang kwam echter al snel van de baan. "Burnley wilde mij niet verhuren en hier kwam dit verhaal (zonder dat ik ooit nog iets erover had gehoord, laat staan zelf contact met Ajax hebben gehad) tot een einde", aldus Hartman. De verdediger, die een verleden heeft bij Feyenoord, kreeg desondanks te maken met felle reacties.

Daarover is Hartman duidelijk. "Toen ik er zelf van hoorde kwam dit zeer kort erna in de media en werd er van alles over me gezegd en heb ik veel en nare teleurstellende berichten ontvangen. Helaas op informatie die niet klopt", schrijft hij.

De 24-jarige linksback wil nu definitief een streep zetten onder de geruchten. "Met dit bericht wil ik graag duidelijk maken dat ik niet naar Ajax ga en dat zo lang ik speler ben van Burnley ik alles zal geven voor de club. We zitten met Burnley in een moeilijke fase en het leek mij daarom ook respectloos om openlijk op Instagram te praten over elke andere club dan Burnley", benadrukt hij.

Hartman sluit af met de reden waarom hij zich toch genoodzaakt voelde om te reageren. "Maar ik denk dat het toch goed is dat ik helderheid hierover schep omdat ik de enige ben die weet hoe het zit", besluit de linksback, die zijn bericht afrondt met nieuwjaarswensen aan zijn volgers.