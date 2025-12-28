AD Voetbalpodcast
'Farioli keerde sentiment bij Ajax': "Een hele grote fout geweest"
'Quilindschy Hartman staat open voor huurtransfer naar Ajax'

bron: De Telegraaf
Quilindschy Hartman bij Oranje
Quilindschy Hartman bij Oranje Foto: © Pro Shots

Quilindschy Hartman staat open voor een tijdelijke transfer naar Ajax. Dat meldt de Telegraaf zondagmiddag. 

'Ajax meldt zich in Engeland voor komst oud-Feyenoorder Hartman' Lees ook

Ajax wil zich deze winter versterken met een nieuwe linksback en volgens Fabrizio Romano meldden de Amsterdammers zich daarom bij Burnley voor Hartman. Dat nieuws meldt ook de Telegraaf. De voormalig Feyenoorder zou rond Kerstmis hebben aangegeven wel open te staan voor een tijdelijke transfer naar Ajax.

Hartman ruilde Feyenoord afgelopen zomer in voor Burnley, maar komt de laatste wedstrijden niet meer in actie. De linksback zou kans zien om zich bij Ajax weer in de kijker van Ronald Koeman te spelen voor het aankomende WK. Dat de ras-Feyenoorder de aartsrivaal uit Amsterdam niet direct afwijst, zou volgens de bronnen verband houden met de manier waarop hij uit De Kuip is vertrokken. 

Hartman zou dan tot het einde van het seizoen overgenomen moeten worden. Dat het deze winter daadwerkelijk zover gaat komen is absoluut geen uitgemaakte zaak. De deal wordt door de Telegraaf als ’niet eenvoudig’ omschreven en Ajax heeft meerdere opties in het vizier. 

