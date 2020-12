Geschreven door Auke Kooreman 05 dec 2020 om 23:12

FC Twente is sinds dit seizoen weer een echte ploeg om rekening mee te houden. Ron Jans verloor vorige week nog in eigen huis van RKC Waalwijk, maar wist zaterdagavond de volledige buit mee terug te nemen naar Enschede.

Zaterdagavond, een avondje waar veel oude bekenden elkaar weer eens konden begroeten. Kik Pierie en Danilo verlieten afgelopen zomer De Toekomst op huurbasis voor het trainingscomplex van FC Twente. Voor Quincy Menig en Vaclav Cerny was het iets langer geleden dat de twee aanvallers De Toekomst verlieten voor een nieuw avontuur. Niet alleen bij de uitploeg zagen veel spelers oud bekenden, maar ook bij de thuisploeg hadden meerdere spelers in het rood van Twente gelopen. Dusan Tadic, Quincy Promes en Erik ten Hag waren alle drie in hun jongere jaren werkzaam voor de Tukkers. Op pakjesavond 2020 zullen veel spelers hun eigen team een goal als cadeau willen geven. Wat opvallend was, was dat de cadeaus niet vroeg werden uitgepakt door de Ajacieden. In de twee voorgaande Eredivisiewedstrijden wisten de Amsterdammers namelijk al binnen 30 minuten 2 of meer keer te scoren, maar tegen Twente werd die reeks beëindigd. Ajax kwam zaterdagavond voor de tweede keer in het seizoen 2020/21 achter. Oud-Ajacied Menig deed zijn oude ploeg pijn door na 22 minuten de bal langs Andre Onana te krullen.

Ajax was zaterdagavond zelf de grootste oorzaak van de vroege achterstand. Ten Hag zag dat zijn veldspelers in een veel te laag tempo speelden, te veel persoonlijke fouten maakten aan de bal en konden niet echt loskomen van hun individuele tegenstander. Na de achterstand lukte dat allemaal iets beter, maar de Amsterdamse doelpunten bleven echter nog uit. Tadic was na 36 minuten de eerste die de eerste echte grote kans kreeg, maar schoot hem net naast de buitenkant van de paal. De aanvoerder nam zijn club bij de hand en liep als een echte leider voorop aan de strijd. Doelpunten zat er voor de thuisploeg in de laatste 5 minuten steeds meer in, maar bleven de gehele eerste helft in de zak van sinterklaas. Veel Ajacieden hadden moeite met de laatste pass en maakte het meerdere malen erg moeilijk voor zichzelf.

In de tweede helft gingen de Ajacieden niet met Lassina Traoré, maar met Brian Brobbey in de punt van de aanval opzoek naar doelpunten. Voor de 18-jarige werd het zijn tweede optreden in Ajax 1, nadat Traoré geblesseerd het veld moest verlaten. Na de eerste 5 minuten was het niet de thuisploeg, maar de uitploeg die de grootste kans kreeg op een doelpunt. Ten Hag was daar overduidelijk niet blij mee en bracht kort daarna in een keer 3 wissels door. Niet de drie wissels, maar Wout Brama hielp Ajax het meest om op gelijke hoogte te komen. Brama hield iets te lang Zakaria Labyad vast en liet Allard Lindhout geen andere keus dan fluiten voor een terechte strafschop. Tadic verzilverde de penalty, maar de wedstrijd was allesbehalve 180 graden gedraaid. Twente ging na de gelijkmaker vrolijk verder door met het strijdplan en maakte het de Amsterdammers vrij moeilijk. Menig en Danilo waren allebei erg gevaarlijk, maar konden hun ploeg niet voor de tweede keer in de wedstrijd op voorsprong zetten. De gehele wedstrijd was een open wedstrijd en Ajax had na een lange tijd eindelijk weer eens weerstand in de Eredivisie. Eerder lukte het alleen Vitesse en Groningen om het Ajax echt moeilijk te maken. Groningen wist zelfs te winnen van de ploeg uit de Champions League. Na de goal kreeg Ajax het alleen maar moeilijker. De ruimtes tussen het middenveld en de verdediging werden veel te groot, waardoor de snelle aanvallers telkens in de vrije ruimtes doken. De Tukkers lieten het na om naast dreigend te zijn ook goals te maken en hield de thuisploeg in leven.

5 dagen voor het laatste belangrijke Champions League duel had Ajax een zware wedstrijd tegen Twente. In de 83ste minuut kwam de meest aanvallende ploeg van de avond op voorsprong. Wederom zette Menig zijn ploeg op voorsprong. De tweede goal van de aanvaller was een kopie van zijn eerste goal. Menig kwam explosief naar binnen en krulde de bal net als in de eerste helft langs Onana in de verre hoek. Ajax zette door laat op achterstand te komen de eerste plaats op spel. Met nog een kleine 10 minuten te gaan moest de ploeg van Ten Hag alles uit kast halen om de tweede nederlaag van het seizoen te voorkomen. Dat lukte echter niet. Omdat Vitesse ook verloor, blijft Ajax echter aan kop staan in de Eredivisie. PSV en Feyenoord hebben zondag nog wel de kans om dichterbij te komen.