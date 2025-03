'Quincy Promes bekeerd tot islam en wijzigt zijn eigen voornaam'

Quincy Promes (33), oud-speler van Ajax, is opnieuw in het nieuws verschenen. Dit keer niet vanwege ontwikkelingen in zijn uitleveringszaak of een mogelijke rentree bij Spartak Moskou, maar vanwege een opvallende wending in zijn persoonlijke leven.

Vrienden van Promes bevestigen tegenover het Russische medium Mash dat de aanvaller zich heeft bekeerd tot de islam. Op hun kanaal is een korte video verschenen waarin Promes te zien is in een moskee in Dubai. Hij zou sindsdien verdergaan onder de naam Mohamed.

"Quincy had het gevoel dat zijn leven bergafwaarts was gegaan vanwege zijn criminele verleden en wilde alles veranderen", vertelt een bekende uit zijn omgeving tegen Mash. Promes sprak in de moskee de geloofsbelijdenis uit, de zogenoemde sjahada.

Promes is niet de eerste oud-FC Twente-speler die deze stap zet. In 2022 ging Eljero Elia hem al voor. Ondertussen is de juridische situatie van Promes nog altijd onzeker. In Nederland is hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7,5 jaar: zes jaar voor betrokkenheid bij drugssmokkel en anderhalf jaar voor het neersteken van zijn neef. In beide zaken is hij in hoger beroep gegaan. Ondanks het uitleveringsverdrag tussen Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten, waar Promes verblijft, is er nog geen doorbraak in zijn zaak.