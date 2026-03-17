Quincy Promes geeft toe: "Gestoken met een aardappelschilmesje"

Quincy Promes heeft na zes jaar bevestigd dat hij een familielid tijdens een feest in Abcoude in 2020 heeft gestoken met een mes. Dat hebben zijn advocaten dinsdag laten weten tijdens een inleidende zitting bij het hoger beroep van de voetballer.

Promes is ditmaal wel in de rechtbank, met advocaten Geert-Jan en Carry Knoops. Het steekincident zou niet om zijn neef, maar een zoon van de dochter van de halfzus van zijn oma zijn gegaan. Deze zou familiejuwelen gestolen hebben. "Promes sprak de man aan tijdens het feest. Die was daarvan niet gediend", schrijft rechtbankverslaggeefster Saskia Belleman van De Telegraaf op X.

"De man vroeg Promes mee naar buiten te gaan. Daar werd het een chaos. Meerdere mensen raakten slaags, het verre familielid viel Promes aan", is de claim. Carry Knoops weet dat het daarna uit de hand liep. "In die hectische omstandigheden heeft Promes één keer gestoken met een aardappelschilmesje."

De advocate claimt daarnaast dat de oud-speler van FC Twente en Ajax 'helemaal niks' te maken heeft met de smokkel van cocaïne. Hier werd hij eerder al voor veroordeeld, net als voor het steekincident. Promes zit al sinds vorige zomer vast voor een totaal van 7,5 jaar.