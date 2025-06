Quincy Promes krijgt zijn zin niet en moet in Nederland de cel in

Promes verblijft momenteel in Dubai, maar zou naar Nederland willen als hij niet de cel in hoeft in afwachting van zijn strafzaak. Het hof in Amsterdam heeft daar echter geen gehoor aan gegeven. Promes is door de rechtbank veroordeeld tot zes jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel en tot anderhalf jaar voor het neersteken van zijn neef. Nederland heeft om de uitlevering van Promes gevraagd.

Volgens het Openbaar Ministerie verkeert dit "in een vergevorderd stadium" en "zit er schot in", maar de advocaat-generaal gaf ook aan dat er geen tijdlijn aan te verbinden valt. "Het is een gevoelige kwestie, we moeten het niet forceren." Wel benadrukt het OM dat men Promes zo snel mogelijk in Nederland wil hebben. De voetballer zit in Dubai niet vast, maar mag het land ook niet verlaten.