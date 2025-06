Quincy Promes voorlopig niet vrij: datum volgende zitting bekend

De raadkamer van het gerechtshof heeft zijn hechtenis verlengd. Promes werd vrijdagavond gearresteerd bij aankomst uit Dubai. Hij is in Nederland bij verstek veroordeeld voor cocaïnesmokkel en het neersteken van zijn neef.

Beide strafzaken zijn samengevoegd in hoger beroep. De eerstvolgende zitting is op 8 juli, maar die is alleen pro forma. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld. Tijdens de zitting wordt bepaald of Promes in voorarrest blijft of het proces in vrijheid mag afwachten.

De kans op vrijlating is klein. Eerder werd een verzoek van zijn advocaat om hem tijdens het hoger beroep vrij te laten al afgewezen. Promes zit in volledige beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Of zijn verdediging opnieuw om vrijlating zal vragen, is nog niet bekend.

Promes, die eerder uitkwam voor Ajax en het Nederlands elftal, wist lange tijd uit handen van justitie te blijven door in Rusland te voetballen. Omdat dat land geen uitleveringsverdrag heeft met Nederland, kon hij daar vrij leven. Tijdens een trainingskamp in Dubai werd hij vorig jaar kort aangehouden, waarna Nederland zijn uitlevering vroeg. Die is inmiddels toegekend.