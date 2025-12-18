Promes wil snel uit gevangenis vanwege kinderen: "Wil ze helpen"

Quincy Promes heeft het gerechtshof in Amsterdam verzocht zijn voorarrest op te heffen, zodat hij voorlopig vrij kan komen. De 33-jarige oud-speler van Ajax wil graag voor zijn vijf kinderen zorgen, zo vertelde hij in de rechtbank. Promes zit inmiddels zes maanden vast.

"Het gaat me niet eens meer om mijn voetbalcarrière. Het is enkel financieel om de kinderen te helpen", aldus Promes tegen het hof, volgens De Telegraaf. "Als ik de kans krijg om vrij te komen, zal ik me houden aan de voorwaarden." Zijn advocaat benadrukt dat de financiële situatie van Promes 'schrijnend' is. "Momenteel ben ik niet fit. Als ik vrijkom, is het eerste wat ik ga doen keihard werken om weer fit te worden."

Promes werd in juni gearresteerd in Dubai en vervolgens snel naar Nederland overgebracht. Hier is hij veroordeeld tot zeveneneenhalf jaar cel: zes jaar voor het smokkelen van cocaïne en anderhalf jaar voor het neersteken van zijn neef. Het hoger beroep in beide zaken, die zijn samengevoegd, loopt nog. Promes hoopt dat hij dit proces in vrijheid kan afwachten.