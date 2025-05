Quincy Promes moest weg bij Ajax: "Ik was toen teveel een rebel"

"Ik ging op mijn tiende naar de Ajax-academie en op mijn zestiende gooiden ze me eruit", vertelt Promes in Say Less. "Ik had altijd moeite met autoriteit. Laat mij doen wat ik doe en het komt goed. Ga niet zeggen dat mijn broek te laag is of dat ik mijn shirt in mijn broek moet doen. Dan draag ik het expres zoals ik wil. Ajax kon dat niet aan."

"Nu zijn de regels wat losser, maar toen konden we niet eens naar de lunch met slippers aan", vervolgt hij. "Waarom boeit het de coach of assistent dat ik slippers draag? Ajax heeft me nooit in mijn gezicht verteld wat de reden was, maar ik denk dat ze me niet konden controleren. Ze moesten spelers hebben die deden wat ze zeiden, zodat ze hen konden vormen."

"Voor de academie was ik teveel een rebel", gaat de oud-Ajacied verder. "En ik heb er geen spijt van. Ik geloof niet in spijt, ik geloof in leren. Nu zou ik het niet zo hebben aangepakt, maar ik kan het niet veranderen. Het is een proces, het is jouw pad. Ik heb van mijn tiende tot zestiende een mooie tijd gehad. In de buurt was ik die guy."

"Ze pikten me op in het busje, ik had mijn Ajax-rugzak. Alles was top. Ik hoefde nooit met de bus of tram. We waren verwende jongens. En in de buurt heb je dan status als je bij Ajax speelt. Dus toen ze mij eruit trapten nam ik een andere weg naar huis. Ik verstopte me", aldus Promes.