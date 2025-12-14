Studio Sedee
Guus Hiddink over Ajax: "Het fundament is helemaal weggevaagd"
Quinten Timber baalt van nederlaag: "1-1 was dichterbij dan 2-0"

Joram
bron: ESPN
Quinten Timber
Quinten Timber Foto: © BSR Agency

Feyenoord-middenvelder Quinten Timber vindt dat er meer in had gezeten tegen Ajax, ondanks de 2-0 nederlaag in Amsterdam. De middenvelder wil echter niet te lang blijven hangen in de teleurstelling en richt zich op de bekerwedstrijd tegen SC Heerenveen.

"Het is niet goed als je bij Ajax verliest", begint Timber bij ESPN. "Ik weet dat wij gewoon de kwaliteiten hebben om hier te winnen, en dat gebeurde vandaag niet. Dat maakt het extra zuur. Je wil sowieso in een Klassieker, dat is een wedstrijd op zich, je als team laten zien."

Timber vond dat de uitslag ook tegen de verhouding in was. "We krijgen twee goals tegen en dat had niet gehoeven. We krijgen ook veel kansen tegen, waar we niet goed staan in de restverdediging. Aan de bal creëren we wel goede momenten en een aantal kansen, maar die gaan er net niet in, waardoor het moeilijk wordt. Het stond heel lang 1-0, en de 1-1 was dichterbij dan de 2-0, maar uiteindelijk scoren zij de 2-0."

Volgens Timber moet de blik vooruit. "Je wil een reactie geven. Ik wil niet zeggen dat wij slecht hebben gespeeld. Ik denk dat we controle hadden, maar uiteindelijk is de uitslag bepalend. We hebben wel het geluk dat we over drie dagen weer kunnen reageren en weer een kans hebben om als team te reageren, en dat moeten we ook gaan doen. We moeten ons zo goed mogelijk voorbereiden op Heerenveen."

Feyenoord kampt met veel blessuregevallen, maar Timber wil zich daar niet op focussen. "Dat is geen vraag voor mij. We proberen ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de wedstrijden. We spelen natuurlijk heel veel wedstrijden. Er gaan nu ook een aantal spelers weg naar de Afrika Cup. Er komen allemaal dingen bij kijken, maar daar ga ik me niet op focussen. We moeten focussen op wie we hebben", aldus Timber. 

