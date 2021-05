Geschreven door Jessica Westdijk 05 mei 2021 om 10:05

De wegen van tweelingbroers Jurriën en Quinten Timber scheiden deze zomer. Quinten verruilt Ajax transfervrij voor FC Utrecht, de club uit hun geboortestad.

Na een aantal jaren in de jeugd bij Feyenoord kwamen de broers in 2014 samen naar Ajax, waar ze de jeugdopleiding verder doorlopen. Jurriën beleefde dit seizoen zijn doorbraak in Ajax 1. Quinten kwam in actie voor Jong Ajax. Hij zat een paar keer bij de selectie van Ajax 1, maar tot een debuut kwam het (nog) niet voor de middenvelder. Bij Utrecht wil hij zich nu alsnog gaan bewijzen in de Eredivisie.”

“Ik ben naar mezelf gaan kijken en heb overwogen welke stap ik wil gaan maken. Sportief gezien wil ik een mooie stap maken. FC Utrecht is een fantastische club, met fantastische fans. Ik vind de ambities die ze hebben heel mooi en wil daar graag een bijdrage aan leveren”, vertelt hij op de website van FC Utrecht.