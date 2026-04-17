Raakt Ajax toptalent nu al kwijt? "Bizar wat er voor haar belt"

Renee van Asten beleeft droomweken. Na een uitstekende periode bij Ajax Vrouwen en een droomdebuut voor de OranjeLeeuwinnen, staat haar telefoon roodgloeiend. Dat vertelt haar zaakwaarnemer Guido Albers in de NOS Voetbalpodcast. De belangenbehartiger is enorm trots op de ontwikkeling van de negentienjarige verdedigster, voor wie inmiddels volop interesse is.

Albers keek met grote bewondering naar de manier waarop Van Asten zich presenteerde tegen de Franse wereldtop. "Ik ben echt supertrots", vertelt hij in de podcast. "Als je zo kan debuteren en vooral die drang om te winnen, dat zit echt in haar. Ik denk dat dat veel belangrijker is dan die goal. Maar gewoon debuteren, winnen en dan ook nog zo spelen... Dat is natuurlijk fantastisch. Daar ben ik heel trots op." Dat Albers, een bekende naam in de voetbalwereld, de belangen van Van Asten behartigt, was vooraf geen uitgemaakte zaak. "Dat is eigenlijk heel toevallig gegaan", legt hij uit. "Ik ben natuurlijk zaakwaarnemer, maar vooral aan de kant van de mannen. Ik heb één speelster, Jackie Groenen, maar zij speelt in Frankrijk. Dus in Nederland heb ik daar eigenlijk niet heel veel mee te maken."

Toch kwam het contact tot stand via een ploeggenote van Van Asten. "Xanne Kip is een speelster bij Ajax en haar ouders wonen in hetzelfde dorp als ik. Zij vroegen aan mij of ik mee wilde kijken bij het contract van Xanne. Toen bleek dat Renee en haar ouders op de achtergrond meekeken naar de adviezen die ik aan Xanne doorgaf. Die hebben ze vervolgens gebruikt in de onderhandelingen met Ajax. Dat was superleuk en uiteindelijk zijn we zo met elkaar in contact gekomen." Na de eerste kennismaking werd de samenwerking al snel officieel. "Op een gegeven moment ging zij een keuze maken voor een zaakwaarnemer. Uiteindelijk kwam ze bij mij terug en zei ze: Ik wil bij jou", vervolgt Albers. Met haar recente prestaties heeft Van Asten zichzelf definitief op de internationale kaart gezet. "Drie weken geleden speelde ze een fantastische wedstrijd tegen Engeland. Toen zei ik tegen haar: Je maakt mijn baan wel heel makkelijk, nu gaan de clubs vanzelf wel bellen. Of dat al zo is? Ja, het is echt bizar wat er voor haar belt. Ik wil liever niet zeggen om welke clubs het gaat, omdat ik het er ook nog niet met haar over heb besproken."