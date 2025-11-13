Rafael van der Vaart aan de slag bij Ajax? "Dan stem ik toe"

De naam van Rafael van der Vaart valt vaak bij Ajax, zeker nu de club als een stuurloos schip oogt. Zou Van der Vaart momenteel in willen stappen bij de Amsterdammers?

"Als ik bij Ajax ben, dan word ik warm ontvangen. En als iemand van Ajax aan mij vraagt ‘wil jij eens kijken naar die speler waar we tien miljoen voor willen betalen’, dan stem ik toe", opent Van der Vaart in Helden. "En dan denk ik dat mijn eerste vraag zal zijn: hebben jullie echt niemand in de jeugd rondlopen voordat je besluit die tien miljoen uit te geven?"

"Wes en ik zijn allebei zo makkelijk dat het blijkbaar weer moeilijk wordt om ons te benaderen", zegt Van der Vaart lachend. "Bij Bayern München krijgt een oud-speler die in de gevangenis heeft gezeten zelfs nog een job. Kom je weer bij de woorden van Pierre terecht: we lachen te veel, ze denken dat we niet serieus genoeg zijn. Kijk, we zeggen alles wat we denken op tv, ook over Ajax. Maar we hebben ook allebei het beste voor met de club."

Maurice Steijn wilde ook graag met Van der Vaart samenwerken bij Ajax. "Ja, hij vroeg of ik tussen de spelers in wilde lopen, dat ik zou zeggen: hé Brobbey, kom eens hier, vind je het wel leuk dat voetbal? Met zo’n rol zou ik wel uit de voeten kunnen. Ik zag er toen vanaf omdat ik Estavana en Jesslynn achter moest laten in Boekarest en dat wilde ik niet".