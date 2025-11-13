AD Voetbalpodcast
Kroes krijgt leiding over trainerszoektocht: "Voor Ajax geen reden"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Rafael van der Vaart aan de slag bij Ajax? "Dan stem ik toe"

Rik Engelbertink
bron: Helden
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © Pro Shots

De naam van Rafael van der Vaart valt vaak bij Ajax, zeker nu de club als een stuurloos schip oogt. Zou Van der Vaart momenteel in willen stappen bij de Amsterdammers?

"Als ik bij Ajax ben, dan word ik warm ontvangen. En als iemand van Ajax aan mij vraagt ‘wil jij eens kijken naar die speler waar we tien miljoen voor willen betalen’, dan stem ik toe", opent Van der Vaart in Helden. "En dan denk ik dat mijn eerste vraag zal zijn: hebben jullie echt niemand in de jeugd rondlopen voordat je besluit die tien miljoen uit te geven?" 

"Wes en ik zijn allebei zo makkelijk dat het blijkbaar weer moeilijk wordt om ons te benaderen", zegt Van der Vaart lachend. "Bij Bayern München krijgt een oud-speler die in de gevangenis heeft gezeten zelfs nog een job. Kom je weer bij de woorden van Pierre terecht: we lachen te veel, ze denken dat we niet serieus genoeg zijn. Kijk, we zeggen alles wat we denken op tv, ook over Ajax. Maar we hebben ook allebei het beste voor met de club."

Maurice Steijn wilde ook graag met Van der Vaart samenwerken bij Ajax. "Ja, hij vroeg of ik tussen de spelers in wilde lopen, dat ik zou zeggen: hé Brobbey, kom eens hier, vind je het wel leuk dat voetbal? Met zo’n rol zou ik wel uit de voeten kunnen. Ik zag er toen vanaf omdat ik Estavana en Jesslynn achter moest laten in Boekarest en dat wilde ik niet".

Gerelateerd:
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker

Ajax krijgt duidelijk advies: "Dat moet je toch meteen doen?"

0
Johan Cruijff gevolgd door Jan van Beveren in het Nederlands elftal

Nieuwe documentaire over Cruijff met unieke beelden in de maak

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Rafael van der Vaart
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rene van der Gijp en Johan Derksen

Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

0
John Heitinga

Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"

0
Valentijn Driessen en Jeroen Kapteijns

Driessen weet: "Hij is na afloop leeggelopen richting Makkelie"

0
John Heitinga

Heitinga-opvolger geen prioriteit? "Dat is het belangrijkste"

0
Wim Kieft

Kieft stoort zich aan oud-Ajacied: "Ga eerst eens voetballen"

0
Valentijn Driessen

Driessen: "Maakt niet uit of Grim of Heitinga op de bank zit"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd