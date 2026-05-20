Rafael van der Vaart aangeschoten op tv: "De wijntjes vielen zwaar"
Rafael van der Vaart baarde zondagavond opzien bij Studio Voetbal. De voormalig Ajacied maakte een wat verwarde indruk, mede toen PSV'er Joey Veerman ter sprake kwam. Supporters van de Eindhovense club vermoedden zelfs dat Van der Vaart dronken aan tafel zat.
En de hoofdpersoon zelf heeft bekend dat hij ietwat aangeschoten aan tafel ging zitten bij het programma. "Het was de laatste uitzending", legt Van der Vaart uit in de Coen & Sander Show. "Ik vloog er ’s ochtends heen en ben daarna nog even een uurtje gaan liggen om te slapen."
De oud-voetballer kwam zondagavond dus wat lastig uit zijn woorden en de oorzaak was een paar glazen wijn. "Ik dacht: het is toch de laatste uitzending, dus ik neem twee à drie wijntjes. Ik moet eerlijk zeggen: die vielen wat zwaarder dan normaal. Dat gaat mij niet meer gebeuren", aldus Van der Vaart.
