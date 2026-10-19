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Rafael van der Vaart blijft geloven in Ajax-spits: "Het komt goed"

Amber
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © BSR Agency

Marcos Leonardo kreeg zondag opnieuw de nodige kritiek op zijn afronding, maar Rafael van der Vaart weigert de Ajax-spits af te schrijven. De Braziliaan stond tegen FC Groningen voor het eerst dit Eredivisie-seizoen in de basis, maar wist tijdens de 2-5 overwinning niet tot scoren te komen.

Imke Courtois denkt dat de hoge verwachtingen rond Leonardo inmiddels een rol beginnen te spelen. "Die verwachtingen wegen mee op zijn schouders. Hij maakt het zichzelf vaak lastig. De timing en positionering zit goed, maar hij vergeet telkens de bal af te maken."

Van der Vaart ziet vooral dat het de spits momenteel simpelweg niet meezit. Leonardo kreeg de afgelopen periode meerdere grote mogelijkheden, maar vond telkens een verdediger of doelman op zijn weg. "Het zit hem echt tegen. Hij heeft al zoveel honderd procent kansen gehad, maar dan vliegt er weer iets of iemand voor. Ook vandaag weer. De doelman van Groningen liet alle ballen van Mokio door, maar bij Leonardo stond hij telkens op de goede plek."

De voormalig Oranje-international vindt dan ook dat Ajax geduld moet houden met Leonardo. "Ik denk dat we nog steeds geduld moeten hebben met deze spits. Ik word waarschijnlijk uitgelachen, maar het gaat echt goedkomen. Ik heb vertrouwen."

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