Rafael van der Vaart blijft somber: "Als PSV gewoon goed is..."

Rafael van der Vaart is nog steeds van mening dat de titelstrijd in de Eredivisie niet beslist is. In Studio Voetbal wordt het resterende programma van koploper Ajax en achtervolger PSV besproken, waarbij Van der Vaart niet uitsluit dat PSV nog een kans maakt op de titel. Ibrahim Afellay en Paul Simonis geloven echter dat Ajax 'gewoon' kampioen zal worden.

Van der Vaart gaf eerder al aan dat hij PSV nog steeds als een serieuze uitdager ziet voor de titel. Na het gelijke spel van Ajax tegen Sparta (1-1) op zondagmiddag blijft de oud-middenvelder van mening dat de Amsterdammers kwetsbaar zijn. "Het wordt wel spannend natuurlijk. Als je van Sparta niet kan winnen, waarom zou je dan wel van NEC kunnen winnen en van Groningen uit?", aldus Van der Vaart.

"Het probleem wat ik met Ajax heb... Kijk, PSV, als die gewoon goed zijn... Dan winnen ze alles makkelijk, Feyenoord even daar gelaten. Ajax heeft altijd moeite met iedereen eigenlijk", vervolgt Van der Vaart kritisch.

Go Ahead Eagles-trainer Simonis denkt daarentegen dat Ajax uiteindelijk de titel zal pakken. "Ik denk dat het gat net te groot is. Als je naar Ajax kijkt, vind ik het geweldig wat ze gedaan hebben met elkaar. Met de erfenis die er was. Ze hebben het niet makkelijk in wedstrijden, maar ik denk dat het gat te groot is."

Afellay sluit zich aan bij Simonis' visie. "Ik denk dat Ajax gewoon kampioen wordt", zegt de analist zelfverzekerd. Hij geniet van het goede spel van PSV, zoals in de met 1-3 gewonnen wedstrijd tegen FC Twente, maar twijfelt of het genoeg is voor de titel. "Als je PSV ziet spelen de laatste tijd, denk je hoe is het in godsnaam mogelijk om met zo'n geweldig elftal geen kampioen te worden", concludeert Afellay.