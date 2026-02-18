Rafael van der Vaart doet boekje open: "Hij was gewoon een eikel"

Rafael van der Vaart heeft in de nieuwste VP's Willem & Wessel een boekje open gedaan over zijn verstandhouding met Robin van Persie. De voormalig Ajax-speler laat weten dat hij op jonge leeftijd nog geen goede band had met de huidige trainer van Feyenoord.

"Van Persie was, ik heb natuurlijk in de jeugdelftallen ook met hem gespeeld, gewoon een eikel. Hij vond mij ook niks en ik was natuurlijk ook zijn concurrent", blikt hij terug op de website van VoetbalPrimeur. "We hadden heel lang eigenlijk best wel een beetje een moeizame relatie en dat is steeds beter, beter en beter geworden. En nu ook, we hebben heel goed contact", verklapt Van der Vaart.

"Hij is ook gewoon wat veranderd. Toen waren we allemaal haantjes", vervolgt hij. "Als ik terugkijk, tot mijn 20e of 21e was ik niet zo leuk. Sneijder en Van Persie vonden elkaar ook niet zo denderend en ik was natuurlijk een vriend van Wesley, maar later is dat allemaal goed gekomen. En we konden wel heel goed met elkaar voetballen", besluit Van der Vaart realistisch.