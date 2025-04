Rafael van der Vaart duidelijk: "Hij moet gewoon weg bij Ajax"

Rafael van der Vaart denkt dat Brian Brobbey het nog steedes in zich heeft om een topspits te worden. In Rondo van Ziggo Sport meent hij dat de aanvaller op kan bloeien in Engeland.

Brobbey krijgt dit seizoen veel kritiek vanwege de vele kansen die hij mist. "Ik weet zeker dat als hij naar het buitenland gaat, weer een geweldige speler wordt. Hij moet gewoon weg bij Ajax. Dat is niet lullig bedoeld, maar die connectie is er niet meer. Waarschijnlijk is hij ook een beetje tegen zichzelf aan het voetballen. Als je weg gaat uit Nederland, dan is er ook wat minder aandacht voor je."

De oud-middenvelder denkt dat Brobbey een fysieke competitie als de Premier League prima aan kan. "Ik zou hem wel in Engeland willen zien. Brighton & Hove Albion bijvoorbeeld. Ik geloof echt nog in hem." West Ham United zou de spits willen inlijven.