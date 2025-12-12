Pantelic Podcast
Oud-voorzitter van Ajax Business Association: "Grootste probleem"
Rafael van der Vaart eerlijk: "Ik geilde toen wel echt op mezelf"

Arthur
bron: Pak Schaal Podcast
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © BSR Agency

Rafael van der Vaart koestert nog altijd warme herinneringen aan zijn prachtige doelpunt tegen Feyenoord. Op het moment dat de bal de kruising in vloog, wist de middenvelder van Ajax al dat hij iets uitzonderlijks had gedaan. In de Pak Schaal Podcast vertelt hij bovendien hoe het was om op jonge leeftijd al op een voetstuk geplaatst te worden na De Klassieker.

"Dat is heerlijk toch", reageert Van der Vaart wanneer hem wordt gevraagd hoe het voelt om zo bewierookt te worden na een bepalende rol in De Klassieker. "Liever dat dan iets anders natuurlijk", voegt de oud-middenvelder van Ajax eraan toe. Wanneer het duel Ajax - Feyenoord ter sprake komt, kan Van der Vaart niet om zijn iconische treffer in de Johan Cruijff ArenA heen. "Dat is de enige goal in mijn carrière waarvan ik wist toen ik hem maakte: deze gaat de wereld over. In het juichen wist ik het al. Ik geilde toen wel echt op mijzelf", zegt hij lachend.

Het doelpunt kreeg voor hem nog extra glans door de reacties van het publiek. "Dat doelpunt werd nog een keer gevierd. Nu heb je natuurlijk de VAR, maar niemand had het door. Mijn vader ook niet. Die dacht: wat een raar doelpunt. Toen zagen ze hem in de herhaling en toen dachten veel mensen: krijg nou de kolere."

