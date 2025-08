Rafael van der Vaart: "Hij gaat de meeste minuten maken bij Ajax"

"Het is natuurlijk een verschil of je ze nu laat spelen of in de belangrijke wedstrijden straks. Vroeger was de basis bij Ajax zo sterk. Als je dan een jonge jongen inpaste, dan verzoop hij eigenlijk niet en kon hij zo meedoen", vertelt Van der Vaart over de Ajax-jeugd tegen de NOS.

"Nu is dat natuurlijk wel anders en daar moet je wel heel zorgvuldig mee omgaan. Als het elftal draait is het makkelijker om spelers in te passen, dan wanneer je in een elftal komt dat niets laat zien", vervolgt de voormalig Ajacied.

In de voorbereiding imponeerden onder meer Steur, Bounida en Bouwman. Van der Vaart ziet vooral in Bouwman de meeste potentie om dit seizoen door te breken onder coach John Heitinga. "Bouwman is een hele goede. Met zijn fysiek, dat zit heel erg mee. Ik denk dat die wel het meeste minuten gaat maken", aldus Van der Vaart.