Sjoerd Mossou kraakt topkandidaten Ajax: "Een sentimentele keuze"
Het laatste Ajax Nieuws

Rafael van der Vaart komt naar fanshop Ajax voor signeersessie

Arthur
bron: Ajax
Rafael van der Vaart bij een wedstrijd van Oranje
Rafael van der Vaart bij een wedstrijd van Oranje Foto: © BSR Agency

Op zaterdag 6 december houdt Rafael van der Vaart een signeersessie in de Ajax Fanshop in de Johan Cruijff ArenA. De oud-Ajacied signeert daar zijn nieuwe boek "Alles op intuïtie", dat hij samen met sportjournalist Bart Vlietstra schreef. Van 14.00 tot 16.00 uur kunnen fans langskomen voor een handtekening. Van der Vaart doorliep de jeugdopleiding van Ajax en kwam uiteindelijk tot 156 officiële wedstrijden in het eerste elftal.

De voormalige middenvelder kan terugkijken op een imposante carrière. Bij Ajax werd hij twee keer landskampioen (2002 en 2004) en won hij de KNVB Beker. Later speelde hij onder meer voor Real Madrid en Tottenham Hotspur. Met Oranje haalde de IJmonder in 2010 de finale van het WK. Na zijn actieve loopbaan groeide hij uit tot een populaire voetbalanalist, onder andere bij Ziggo Sport en NOS Studio Voetbal.

Afgelopen seizoen kwam Van der Vaart met de Ajax Legends nog in actie tijdens de erewedstrijd tegen de legendes van Real Madrid in de ArenA. In juli ging op ESPN de documentaire "Van der Vaart een echte Ajacied" in première. Deze Ajax Doc is inmiddels ook te bekijken via de kanalen van Ajax.

Rafael van der Vaart
