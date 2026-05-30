Rafael van der Vaart looft zijn zoon: "Hij geeft elke dag alles"
Rafael van der Vaart keert terug naar Nederland. Zijn zoon Damián speelt bij Jong Ajax en hoopt komend seizoen zijn debuut te maken voor het eerste elftal. Of Van der Vaart senior dan op de tribune zit, is nog onzeker, vertelt hij aan Sportnieuws.nl.
"Als ze spelen zoals ze nu doen, dan ga ik weinig kijken kan ik je vertellen", lacht Van der vaart. Ajax eindigde als vijfde in de Eredivisie en plaatste zich voor de voorrondes van de Conference League door in de play-offs te winnen van FC Groningen en FC Utrecht.
Van der Vaart wil eerst dat zijn zoon Damián went aan het niveau bij Jong Ajax voordat hij kijkt of hij het verschil kan maken bij Ajax. "Ja, ik hoopt het. Laat hem nou gewoon eerst even zorgen dat hij in het tweede erin komt en stap voor stap. Ik ben supertrots op hem. Hij is mentaal sterk, geeft elke dag alles en meer kan je ook niet doen", aldus de oud-ajacied.
Afgelopen seizoen speelde Van der Vaart vier duels voor Ajax O19 en 22 voor Jong Ajax. Hij zat 35 keer in de selectie en stond vijf keer in de basis. Zijn contract loopt tot de zomer van 2029.
