"Weghorst komt er bij ons niet in, die zou ik terug naar Ajax sturen"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Rafael van der Vaart merkt op: "Als het Klaassen was geweest..."

Gijs Kila
bron: Rondo
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © BSR Agency

Tijdens de uitzending van Rondo op Ziggo Sport maandagavond werd fel gediscussieerd over het moment tussen Wout Weghorst en Wouter Goes in de wedstrijd Ajax – AZ (0-2). Volgens meerdere analisten was er sprake van klassenjustitie na de elleboogstoot van Weghorst, die slechts met geel werd bestraft.

Marco van Basten trapte de discussie af: "Hoe ik het op dat moment zag, zou ik een gele kaart het meest fair vinden. Je weet dat die Goes hem de hele wedstrijd heeft lopen irriteren en uitlokken. Dan doet hij wat stoms en krijgt hij een gele kaart. Bij een rode kaart denk ik dan: je moet er die wedstrijd uit en je krijgt nog twee wedstrijden…"

De voormalig bondscoach vond de actie van Weghorst niet zwaar genoeg voor rood: "Als hij hem nou echt een beuk had gegeven, dacht ik nog: oké. Maar dit was een lullig tikkie. Het is niet goed te praten, maar gezien de namen en de voorgeschiedenis denk ik: doorspoelen."

Rafael van der Vaart was het daar niet mee eens en sprak expliciet van een voorkeursbehandeling: "Als dit bij Davy Klaassen was gebeurd, was het wél rood geweest." Waarop presentator Wytse van der Goot instemmend reageerde: "Het is klassenjustitie dus." Wesley Sneijder sloot zich aan bij zijn collega’s: "Normaal gesproken is het rood, maar nu snap ik het."

Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst Rafael van der Vaart Wesley Sneijder
