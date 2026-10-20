Rafael van der Vaart mist oud-Ajacied niet: "Maar het is een klasbak"

PSV neemt het dinsdagavond in de Champions League op tegen FC Porto. Het wordt voor de Eindhovenaren een weerzien met Francesco Farioli, die in het seizoen 2024/2025 de hoofdtrainer van Ajax was.

"Zijn interviews niet, maar het is wel een klasbak", zegt Rafael van der Vaart bij het programma Rondo van Ziggo Sport. "Hij gaat dan naar Porto en zet het wel naar zijn hand. Voor interviews hoef je hem niet te vragen, maar ik denk dat het wel degelijk een toptrainer is, hoor."

Collega-analist Wim Kieft is wat minder complimenteus. Hij zou Farioli eerder omschrijven als een 'resultaat-trainer' en vraagt zich dan ook af of het spel van FC Porto in de Portugese competitie wél om aan te zien is. "Het voetbal bij Ajax was het niet. Ik zie Porto niet vaak spelen, maar het zou me verbazen als hij heel aanvallend zou spelen", aldus Kieft.