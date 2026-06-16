'Rafael van der Vaart onder vuur': "Vanwege grap over Japan"
Rafael van der Vaart heeft na het WK-duel tussen Nederland en Japan onbedoeld voor internationale ophef gezorgd. De oud-international maakte tijdens de nabeschouwing een grap over de Japanse spelers, trok die direct weer in, maar zag zijn woorden desondanks de buitenlandse media halen.
Oranje speelde zondagavond met 2-2 gelijk tegen Japan. De Aziaten kwamen in de slotfase langszij via een rake kopbal van Daichi Kamada. Ook eerder in de wedstrijd zorgde Japan al voor gevaar uit een hoekschop, iets wat Van der Vaart na afloop analyseerde.
"Een perfecte corner is echt heel moeilijk te verdedigen. Deze kwam met de juiste snelheid, net over de vijfmeterlijn. Met een beetje geluk was hij erin gegaan, maar de corner was geweldig", stelde de NOS-analist.
Daarna volgde een opmerking die voor veel discussie zorgde. "Ze lijken natuurlijk wel op elkaar, misschien dacht hij (Van de Ven, red.) dat... Dat is natuurlijk een grap", zei Van der Vaart, waarna hij zich direct herpakte. "Ik durf er bijna niets over te zeggen."
De uitspraak bleef ook buiten Nederland niet onopgemerkt. De Engelse krant The Mirror besteedde aandacht aan de beelden en kopte: "Rafael van der Vaart onder vuur vanwege grap gericht op Japanse spelers na gelijkspel tegen Nederland."
In het artikel schrijft de Britse krant: "De 43-jarige kwam in de problemen met een misplaatste grap over het uiterlijk van de Japanse spelers." Daarnaast merkt The Mirror op: "Het is nog niet bevestigd of Van der Vaart gestraft zal worden voor zijn opmerkingen", waarmee de krant ingaat op de mogelijke gevolgen van de uitlatingen van de voormalig Oranje-international.
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'Rafael van der Vaart onder vuur': "Vanwege grap over Japan"
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