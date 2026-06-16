'Rafael van der Vaart onder vuur': "Vanwege grap over Japan"

Rafael van der Vaart heeft na het WK-duel tussen Nederland en Japan onbedoeld voor internationale ophef gezorgd. De oud-international maakte tijdens de nabeschouwing een grap over de Japanse spelers, trok die direct weer in, maar zag zijn woorden desondanks de buitenlandse media halen.

Oranje speelde zondagavond met 2-2 gelijk tegen Japan. De Aziaten kwamen in de slotfase langszij via een rake kopbal van Daichi Kamada. Ook eerder in de wedstrijd zorgde Japan al voor gevaar uit een hoekschop, iets wat Van der Vaart na afloop analyseerde.

"Een perfecte corner is echt heel moeilijk te verdedigen. Deze kwam met de juiste snelheid, net over de vijfmeterlijn. Met een beetje geluk was hij erin gegaan, maar de corner was geweldig", stelde de NOS-analist.