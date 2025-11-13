AD Voetbalpodcast
Kroes krijgt leiding over trainerszoektocht: "Voor Ajax geen reden"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Rafael van der Vaart stellig: "Die moet je niet naar Ajax halen"

Arthur
bron: Rondo / Ziggo Sport
Rafael van der Vaart bij een wedstrijd van Oranje
Rafael van der Vaart bij een wedstrijd van Oranje Foto: © BSR Agency

Volgens Rafael van der Vaart is Paul Simonis geen geschikte kandidaat om Ajax te trainen. De voormalig coach van Go Ahead Eagles en VfL Wolfsburg zou in beeld zijn als opvolger van John Heitinga, maar Van der Vaart vindt dat de club beter verder kan kijken.

In het programma Rondo op Ziggo Sport kwam de zoektocht van Ajax naar een nieuwe trainer ter sprake, waarbij ook de naam van Simonis viel. "Go Ahead is nou zo’n club die zo goed in elkaar zit… daar kun je eigenlijk iedereen trainer maken", zei Van der Vaart. "Je had Van Wonderen en Simonis, die nu ook niets gepresteerd heeft bij VfL Wolfsburg."

Presentator Wytse van der Goot merkte op dat Simonis momenteel "wordt genoemd" als mogelijke nieuwe hoofdtrainer van Ajax. Daarop reageerde Van der Vaart: "Goede trainer voor Go Ahead, maar Wolfsburg vond ik al een beetje te hoog gegrepen. En dat is ook gebleken. Die moet je niet naar Ajax halen."

Naast Simonis werd ook Erik ten Hag genoemd als mogelijke opvolger van Heitinga. Ten Hag heeft echter laten weten niet terug te keren naar Amsterdam. Daardoor gaat de zoektocht van de clubleiding verder, waarbij zowel Nederlandse als buitenlandse kandidaten in beeld zijn.

Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
