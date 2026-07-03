Rafael van der Vaart tipt KNVB: "Die moet je sowieso benaderen"
Rafael van der Vaart vindt dat de KNVB in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal groot moet denken. De oud-international noemt vooral Arne Slot en Peter Bosz als ideale kandidaten. Een rol voor Sarina Wiegman ziet hij voorlopig niet zitten bij de mannenploeg.
Na de uitschakeling van Oranje en het aangekondigde vertrek van Ronald Koeman bij het Nederlands elftal, gaf Van der Vaart aan tafel bij de NOS zijn visie op de situatie. Daarbij was hij kritisch op het toernooi en de keuzes binnen de staf. "Hij heeft het fantastisch gedaan. Dit toernooi was echt heel slecht. De keuze van hem... Groepsfase was prima en dat je dan een andere keuze maakt, is onbegrijpelijk. Daardoor heb je in mijn ogen verloren. Als je dan verliest, moet je als trainer zeggen: het is mooi geweest", steekt Van der Vaart van wal in de WK Avond.
Volgens de oud-middenvelder moet technisch directeur Nigel de Jong gericht op zoek naar een toptrainer met bewezen kwaliteit. Daarbij komen voor Van der Vaart vooral twee namen naar voren. "Ik zou sowieso Arne Slot en Peter Bosz benaderen. Dat zijn voor mij de droomkandidaten", aldus de oud-Oranje-international.
De discussie over Sarina Wiegman werd eveneens aangehaald, onder meer door Youri Mulder. Van der Vaart is daar duidelijk over. "Ik hoorde Youri Mulder hier zeggen: Wiegman. Ik denk niet dat we daar niet klaar voor zijn. Begin bij een mannenploeg in de Keuken Kampioen Divisie of zelfs Eredivisie. Ik geloof erin dat het ooit een mogelijkheid zou kunnen zijn", voegt hij toe.
Daarna legt Van der Vaart zijn standpunt verder uit, waarbij hij vooral benadrukt dat de bondscoach van Oranje direct op topniveau moet presteren. "Mijn grootste probleem is dat Youri dat opwerpt. Het eerste wat ik zeg: nee, dat is niet mogelijk. Bijna iedereen vindt het moeilijk om te zeggen, maar niemand wil het. Geloof mij: er is geen man die zegt: doe het. Dan ben ik benieuwd als het in de Bundesliga bij Schalke 04 even slecht gaat. Dan is Wiegman mijn eerste keuze om daar coach te worden. Kijken of hij dat doet, want dat zegt hij eigenlijk", stelt Van der Vaart.
Volgens hem hoort de beste coach uiteindelijk bij het nationale elftal, maar moeten er wel duidelijke criteria gelden. "Oranje is het grootste. Daar moet een goede coach komen. We hebben Slot en Bosz, misschien nog een paar andere. Wiegman is een fantastische coach en heeft het geweldig gedaan bij de vrouwen, maar niet bij de mannen. Probeer het eerst bij een mannenploeg. Als ze het dan fantastisch doet, vind ik het helemaal prima. De spelers hebben misschien wel meer respect voor een vrouw dan voor een man. Laat het eerst maar eens zien bij een andere mannenploeg."
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