Rafael van der Vaart vergelijkt Ajacied: "Daar komt meer bij kijken"

Rafael van der Vaart had liever een speler als Kees Smit in de WK-selectie van Oranje gezien dan Guus Til. De voormalig international vergelijkt de situatie van de PSV'er met die van (oud-)Ajacied(en) Davy Klaassen en Donny van de Beek.

"Wat hij doet en wat hij gedaan heeft, is echt ongelofelijk knap. Hij is voor het elftal van PSV fantastisch", begint Van der Vaart in de podcast Wes&Raf van Ziggo Sport. "Maar in het Nederlands elftal... Luister, echt geen kans. Maar dat hebben wij ook gezegd over Davy Klaassen en Donny van de Beek. Dat zijn spelers met kwaliteiten, maar als nummer tien van het Nederlands elftal komt er zo veel meer bij kijken."

"Ik had deze (de oproep van Til, red.) niet verwacht", gaat de voormalig international verder. "Dan had ik echt wel Kees Smit meegenomen. Als je hem als Nederlands voetballand beetje ziet als het grootste talent, laat hem dan snuffelen. Elke ervaring is meegenomen. Daar hebben wij over vier jaar gewoon profijt van."