Rafael van der Vaart vergelijkt: "De allerleukste job die er is"

In gesprek met Sportnieuws.nl doet Van der Vaart een opvallende uitspraak. "Ik denk dat bondscoach zijn de allerleukste job is die er is", zo klinkt het. "Omdat je gewoon even naar Frenkie de Jong mag. Je gaat een wedstrijdje kijken, je zit op het terrasje, wijntje erbij en je gaat weer terug. Even door naar Memphis in Brazilië. Beetje padellen. Ja, dat hoort ook bij je werk. Dan is bondscoach zijn leuker."

Als bondscoach ben je wel vaak het onderwerp van kritiek van het hele land. "Ja, maar dat is één keer in de twee jaar", aldus Van der Vaart. "Dus als ik ooit trainer zou worden, wat niet gaat gebeuren, denk ik, dan zou bondscoach ideaal zijn."