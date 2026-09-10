Rafael van der Vaart vergelijkt: "De allerleukste job die er is"
Rafael van der Vaart ziet zichzelf geen trainer worden. Toch vindt de voormalig Ajacied dat er aan de functie van bondscoach wél een aantal goede kanten zitten.
In gesprek met Sportnieuws.nl doet Van der Vaart een opvallende uitspraak. "Ik denk dat bondscoach zijn de allerleukste job is die er is", zo klinkt het. "Omdat je gewoon even naar Frenkie de Jong mag. Je gaat een wedstrijdje kijken, je zit op het terrasje, wijntje erbij en je gaat weer terug. Even door naar Memphis in Brazilië. Beetje padellen. Ja, dat hoort ook bij je werk. Dan is bondscoach zijn leuker."
Als bondscoach ben je wel vaak het onderwerp van kritiek van het hele land. "Ja, maar dat is één keer in de twee jaar", aldus Van der Vaart. "Dus als ik ooit trainer zou worden, wat niet gaat gebeuren, denk ik, dan zou bondscoach ideaal zijn."
Van der Vaart denkt dat je als bondscoach anders te werk moet gaan dan als clubcoach. "Dus je moet wel een beetje anders in het leven staan. Anders word je helemaal gek, want je kunt niet elke dag met de jongens trainen. Je hebt ze tien dagen bij elkaar, dan wil je alleen maar de tactiek erin krijgen. Je gaat er toch vanuit dat de beste spelers van Nederland heus wel samen kunnen spelen. Je moet ze een beetje een goed gevoel geven. Leuke sfeer creëren."
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