Kroes krijgt leiding over trainerszoektocht: "Voor Ajax geen reden"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Ajax historie & oud-spelers

Rafael van der Vaart was PSV-fan: "Ik krijg er nog kippenvel van"

Stefan
Rafael van der Vaart in het Philips Stadion
Rafael van der Vaart in het Philips Stadion Foto: © BSR Agency

Van Rafael van der Vaart is natuurlijk bekend dat hij Ajacied is, maar dat was vroeger wel anders. Door Romário was de voormalig international van Oranje namelijk supporter van PSV.

"Ik was, totdat ik op mijn tiende bij Ajax ging voetballen, voor PSV. Door Romário", vertelt Van der Vaart in het magazine Helden. "Al mijn vriendjes waren voor Ajax, maar PSV speelde geweldig en Romário vond ik een heerlijke voetballer."

De voormalig voetballer geeft in zijn boek te kennen dat één goede wedstrijd genoeg is om zijn hart te veroveren. "Dat was in het geval van Romário dus die wedstrijd thuis tegen Steaua Boekarest in 1989", legt hij uit. "Ik was toen zes. Het werd 5-1, Romário maakte er drie. En dan dat schitterende commentaar erbij na weer een weergaloze goal van hem. Ik krijg er nog kippenvel van. En hij was mooi eigenzinnig."

"Ik vond het ook altijd heerlijk om in een vol stadion te spelen. Tijdens de trainingen of oefenwedstrijden dacht ik vaak als de trainer weer wat riep: heb je hem weer... In een stadion met vijftigduizend man hoorde ik die trainers tenminste niet schreeuwen. Kon ik eindelijk mijn eigen ding doen. Tijdens de wedstrijden voelde ik minder druk, voelde ik juist vrijheid. Romário had dat ook", aldus Van der Vaart.

Ajax historie & oud-spelers Rafael van der Vaart
