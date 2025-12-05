Pak Schaal Podcast
'Ajax wil snel witte rook': "Denk dat hij wel eerder begint dan dat"
Rafael Van der Vaart weet: "Je moet altijd uitkijken wat je zegt"

Arthur
bron: Voetbal International
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © MTB-Photo

Rafael van der Vaart ziet zijn zoon Damián niet als een kopie van de speler die hij zelf ooit was. Volgens de oud-international is zijn zoon een middenvelder die vooral tot zijn recht komt rond of in het strafschopgebied.

"Daar zijn Til, Donny van de Beek, Davy Klaassen en Sem Steijn goed in. Dat zijn goede voorbeelden voor Damián, hij neigt meer naar dat soort spelers dan dat hij naar mij neigt", zo stelt de oud-voetballer van onder meer Ajax, Real Madrid en Tottenham Hotspur tegenover Voetbal International.

Toch ziet Van der Vaart nog volop groeimogelijkheden bij zijn zoon. "Maar er zit bij hem nog veel rek in omdat hij een geweldig rechterbeen heeft", zegt hij. "Maar je moet altijd uitkijken met wat je zegt, want dan denken mensen meteen dat hij volgende week in het eerste staat. Zover is het nog lang niet, maar zijn ontwikkeling is goed."

Dat Van der Vaart zijn zoon prijst om zijn arbeidsethos, kan opvallend klinken door het imago dat hij zelf heeft. Toch benadrukt hij dat ook hij keihard moest werken tijdens zijn carrière. "Mensen weten dat ik gedurende mijn carrière ook van het leven genoot. Maar als ik dat dan zeg, lijkt het meteen alsof ik alleen maar aan het feesten was. Dat slaat nergens op. Ik heb er ook knetterhard voor gewerkt. In de voorbereiding heb ik elke dag jankend naar mijn moeder gebeld over hoe zwaar het was. Zo hard moest je vaak trainen, zeker in Duitsland."

