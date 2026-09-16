Rafael van der Vaart wijst naar Ajacied: "Alsof ik hem slecht vind"

"Ik vind dat Ajax het gat wel aan het dichten is en dat ze goed bezig zijn", begint Van der Vaart bij Rondo van Ziggo Sport. "Ook met de aankopen die ze gedaan hebben, zoals met een Julian Brandt. Met Sofyan Amrabat heb je ook wat ervaring en zekerheid. Ze hebben toch wel goede aankopen gedaan."

Hij blikt vervolgens terug op een eerdere uitspraak die hij deed over Julian Brandt. "Ik heb gezegd dat hij blij mag zijn om voor Ajax te spelen", legt hij uit. "Dan is het net alsof ik hem een slechte speler vind. Ik vind Ajax gewoon een grote club en daar past hij heel goed bij. Het is gewoon een heel goede speler die echt het verschil kan maken."