Rafael van der Vaart wijst naar Ajacied: "Alsof ik hem slecht vind"
Rafael van der Vaart denkt dat Ajax het gat met PSV wel redelijk heeft gedicht. De Eindhovenaren eindigden vorig seizoen op eenzame hoogte in de Eredivisie, maar de Amsterdammers toonden zich enorm slagvaardig op de zomerse transfermarkt.
"Ik vind dat Ajax het gat wel aan het dichten is en dat ze goed bezig zijn", begint Van der Vaart bij Rondo van Ziggo Sport. "Ook met de aankopen die ze gedaan hebben, zoals met een Julian Brandt. Met Sofyan Amrabat heb je ook wat ervaring en zekerheid. Ze hebben toch wel goede aankopen gedaan."
Hij blikt vervolgens terug op een eerdere uitspraak die hij deed over Julian Brandt. "Ik heb gezegd dat hij blij mag zijn om voor Ajax te spelen", legt hij uit. "Dan is het net alsof ik hem een slechte speler vind. Ik vind Ajax gewoon een grote club en daar past hij heel goed bij. Het is gewoon een heel goede speler die echt het verschil kan maken."
Tegen PSV ging Ajax in de eerste topper van het seizoen echter onderuit. "Tegen PSV zie je dan toch dat je moet afdrukken. In de eerste helft ben je beter, maar dan moet je het afmaken. In de tweede helft was PSV weer heer en meester. Het was wel een geweldige Topper."
Tot slot geeft algemeen directeur Marcel Brands van PSV aan dat ook hij een spannendere Eredivisie verwacht dan afgelopen seizoen. "Absoluut. Vorig jaar was heel extreem. Dat was makkelijk en leuk voor ons, maar dat is niet goed voor de competitie. Die afstand is absoluut kleiner geworden", aldus Brands.
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Rafael van der Vaart wijst naar Ajacied: "Alsof ik hem slecht vind"
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