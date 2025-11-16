Fozcast
Oud-ploeggenoot onthult: "Henderson deed dan alsof hij me niet kende"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Rafael van der Vaart wordt plots uitgelicht nieuws in Portugal

Rik Engelbertink
bron: A Bola
Rafael van der Vaart
Rafael van der Vaart Foto: © MTB-Photo

Rafael van der Vaart heeft het nieuws in Portugal weer eens gehaald. De sportkrant A Bola licht hem uit na zijn opmerkingen over Cristiano Ronaldo aan tafel bij Vandaag Inside.

Bij Vandaag Inside werd een videofragment getoond. Hierin zei Cristiano Ronaldo onder andere: "Ik ben perfect". Van der Vaart reageert daar cynisch op. "Als hij van chocolade was geweest, dan zou hij zichzelf opeten", oordeelde Van der Vaart na het zien van het fragment. A Bola zette die uitspraak groot op hun pagina.

Ook andere dingen die Van der Vaart zei werden meegenomen. Het duo zat een jaar bij elkaar in de selectie bij Real Madrid. "Hij had meer crèmes in zijn sporttas dan wij allemaal bij elkaar", grapte Van der Vaart daarover.

Toch had Van der Vaart ook lof voor Ronaldo, wiens toewijding en inzet hij prees. Van der Vaart weet dat Ronaldo zelden de stad in ging, omdat hij altijd vroeg op de club was en als laatste vertrok. 

