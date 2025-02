Rafael van der Vaart ziet revelatie bij Ajax: "Genoten van hem"

Rafael van der Vaart heeft genoten van het debuut van Matheus van Ajax in het duel tussen Ajax en Go Ahead Eagles. De keeper van de Amsterdammers maakte veel indruk.

"Ik heb genoten van Matheus. Ik vond hem goed", opent Van der Vaart bij NOS Studio Voetbal. Van der Vaart wordt gevraagd naar of Matheus zijn voetballende kwaliteiten hem een Ajax-keeper maken. "Ik vind niet dat een keeper hoeft mee te kunnen voetballen. Je wordt niet voor niets keeper, dan kun je gewoon niet voetballen."

"Farioli zei het al in een interview en mijn zoon zei het ook: maar hij staat om half zeven 's ochtends al op de club en hij gaat ook als laatst weg. Hij is bezeten en schijnt ook al Nederlands aan het leren te zijn", zegt van der Vaart wie gevraagd wordt of Matheus ook op 10 kan spelen vanwege zijn meevoetballende kwaliteiten. "Ik sluit het niet uit", besluit hij lachend.