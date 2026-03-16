Raheem Sterling vergeleken met Ajax-icoon: "Was uitzonderlijk"

De analisten van Studio Voetbal zijn nog niet overtuigd van de kwaliteiten van Raheem Sterling, maar zien wel een lichte vooruitgang bij de 82-voudig Engels international en er wordt zelfs een vergelijk getrokken met de legendarische Johan Cruijff.

Sterling speelde zondag het grootste deel van de wedstrijd voor Feyenoord, dat ondanks een matig optreden toch de drie punten pakte tegen stadsgenoot Excelsior: 2-1. Met zijn assist op Ayase Ueda's tweede doelpunt speelde hij een belangrijke rol.

Boudewijn Zenden, ook aanwezig als analist, merkt op dat Sterling niet altijd volledig 'begrepen' wordt door zijn teamgenoten. "Ik denk dat als hij voor een ander team gespeeld had, hij de bal meer gekregen had. Hij is zoekende. Je ziet ook in zijn emotie dat hij zegt: waarom krijg ik de bal niet? Hoe lang moet het duren? "Je moet sowieso heel blij zijn dat een speler als Sterling überhaupt voor de Eredivisie en Feyenoord heeft gekozen", voegt Zenden toe. Die opmerking leidt tot een vragende blik bij Van Hooijdonk. "Hoezo moet je daar blij om zijn als hij in deze staat is, Boudewijn?", vraagt hij.

Van Hooijdonk vervolgt: "Weet je wat ik zo apart vind aan hem? Hij heeft op zo’n hoog niveau gespeeld, met veel betere voetballers dan waar hij nu mee speelt. Ik heb het idee dat als hij de bal tien minuten niet krijgt, hij het ook wel goed vindt."

"Ik zie niet echt een geldingsdrang van iemand die zegt: nu ga ik maar zoeken, want ik ben Raheem Sterling. Geef mij nou de bal, want ik ben een van de besten van Engeland geweest." Vervolgens richt hij zich tot Wim Kieft: "Dan ga ik nu een gevaarlijke vergelijking maken. Wim, jij stond in het elftal van Ajax toen Johan Cruijff terugkwam. Om maar even aan te geven: Cruijff kreeg van iedereen alle ballen toen! Cruijff was uitzonderlijk. Maar in principe zou deze Sterling voor Feyenoord ook uitzonderlijk moeten zijn, qua kwaliteit."

"Nee, maar je ziet wel iets van progressie", haakt Kieft in. "Het is veel te weinig, dat zie ik ook wel. Maar ik vind het geen luie jongen. Hij is positief, hij wil een aantal keer drukzetten en probeert aanspeelbaar te zijn. Het is ook niet zo dat het helemaal niks is, maar het houdt nog niet over."