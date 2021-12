Geschreven door Idse Geurts 20 dec 2021 om 12:12

Mino Raiola beaamt dat Brian Brobbey wellicht terugkeert bij Ajax. In Studio Voetbal vertelt de zaakwaarnemer dat er gesprekken omtrent een transfer gaande zijn. “Er zijn gesprekken met Ajax en Ajax laat echt zien dat ze hem terug willen hebben. Als Ajax hem terughaalt, dan is dat echt omdat ze denken dat ze hem gaan gebruiken. Dat gevoel is op dit moment goed en we proberen de clubs eruit te laten komen”, stelt Raiola.

De zaakwaarnemer denkt ook dat het een goede stap is voor Brobbey. “Ik denk dat het goed zou zijn, want je moet op deze leeftijd zoveel mogelijk speelminuten maken. Op dit moment is Leipzig een beetje de weg kwijt”, doelt Raiola op de mindere resultaten van de Duitse club. Bij Leipzig is Brobbey ook niet verzekerd van veel speelminuten. De jonge spits mocht pas in één competitieduel aan de aftrap verschijnen. Voor de rest heeft Brobbey genoegen moeten nemen met enkele invalbeurten.

Erik ten Hag liet tegenover de NOS ook blijken blij te zijn met een terugkeer van Brobbey. “Ik wilde niet dat hij ging, want ik vond het niet goed voor zijn ontwikkeling. Maar hij is meer dan welkom”, liet de coach weten. Een terugkeer van Brobbey lijkt dus in de lijn der verwachtingen te liggen. Brobbey moet het dan met Sébastien Haller gaan uitvechten wie de eerste spits van Ajax wordt.