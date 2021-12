Geschreven door Idse Geurts 20 dec 2021 om 12:12

Mino Raiola heeft tegenover Studio Voetbal meer duidelijkheid gegeven omtrent de contractsituatie van Noussair Mazraoui. De zaakwaarnemer stelt dat een verlenging niet is uitgesloten, maar dat de kans wel klein is. Op dit moment loopt Mazraoui zijn contract volgend jaar zomer af, waardoor hij dus transfervrij bij Ajax kan vertrekken.

Toch lijkt de rechtsback Ajax niet al in de winter te verlaten. Onder meer FC Barcelona zou interesse hebben om Mazraoui tegen een kleine transfersom over te nemen. Raiola stelt echter dat dit niet gaat gebeuren. “Ik denk dat hij niet weggaat in de winterstop”, aldus de zaakwaarnemer.

Desalniettemin lijkt er geen schot te zitten in de contractonderhandelingen met Ajax. De Amsterdammers willen graag verlengen, maar deze kans lijkt klein. “Het is een moeilijk proces, maar niets is uitgesloten. Er zijn verschillen van mening over de financiële status van de speler”, laat Raiola weten. De komende maanden lijken dus de laatste te zijn waarin we Mazraoui in een Ajax-shirt kunnen bewonderen.