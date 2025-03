Ralf Edström vernederde Ajax met PSV: "Alles lukte die avond"

Ralf Edström speelde vier seizoenen namens PSV en was met de Eindhovenaren verantwoordelijk voor een gigantische afstraffing van Ajax. In 1975 werd het 6-2 voor de Eindhovenaren en de Zweedse aanvaller scoorde liefst vier keer.

"Of ik nog vaak terugdenk aan die wedstrijd? Jazeker, dat is een speciale wedstrijd voor mij. Een filmpje van die wedstrijd heb ik op mijn telefoon staan. Eens in de zoveel tijd kijk ik die terug", vertelt Edström in De Telegraaf, om lachend te vervolgen. "Als ik even een opkikker voor mijn zelfvertrouwen nodig heb. Maar ook als mensen meer over mijn carrière willen weten, laat ik die beelden graag zien."

"Bijvoorbeeld mijn schoonzoons heb ik de goals laten zien", gaat de Zweed verder. "Dat was een avond waarop alles lukte. Mijn ouders waren overgekomen uit Degerfors en zaten op de tribune. Dat gaf me een extra kick. Ik speelde een geweldige wedstrijd en we waren als team heel sterk. We maakten er zes, maar het hadden er nog veel meer kunnen zijn."

"Zo werden er ook nog twee ballen van de lijn gehaald door Johnny Dusbaba", weet hij nog. Edström was een steengoede kopper, maar scoorde zijn vierde goal bij PSV pas met het hoofd. "Dat was inderdaad opvallend. De eerste was de mooiste goal die ik heb gemaakt als speler van PSV. Ik schoot ’m met mijn verkeerde been, mijn rechterbeen, in de bovenhoek", aldus Edström.