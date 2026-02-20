Ramadan gestart: Eredivisie-duels kort stil voor vastende spelers

De ramadan is begonnen in Nederland en ook in de Eredivisie wordt daar opnieuw rekening mee gehouden. De KNVB hanteert al enkele jaren een speciale regeling tijdens avondwedstrijden.

Spelers die meedoen aan de ramadan mogen na zonsondergang tijdens een wedstrijd kort hun vasten verbreken. De scheidsrechter legt het duel stil bij het eerstvolgende dode spelmoment, zoals een inworp, vrije trap of doeltrap. De onderbreking duurt slechts kort, waarna het spel direct wordt hervat.

De regeling geldt zodra er minimaal één vastende speler op het veld staat. Clubs geven vooraf bij de arbitrage aan of er spelers deelnemen aan de ramadan, zodat iedereen tijdig op de hoogte is en onduidelijkheden tijdens de wedstrijd worden voorkomen.

De KNVB voerde de zogeheten ramadanpauze enkele seizoenen geleden in, naar voorbeeld van de Premier League. Sindsdien geldt de maatregel in de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Het initiatief kon eerder al rekenen op positieve reacties van spelers.

Tijdens de ramadan, die duurt tot en met 19 maart, mogen moslims tussen zonsopgang en zonsondergang niet eten of drinken. Dankzij de regeling kunnen spelers hun religieuze verplichtingen combineren met topvoetbal op het hoogste niveau in Nederland.