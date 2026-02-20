Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Ramadan gestart: Eredivisie-duels kort stil voor vastende spelers

Amber
bron: KNVB
Het logo van Ajax aan de Johan Cruijff Arena
Het logo van Ajax aan de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

De ramadan is begonnen in Nederland en ook in de Eredivisie wordt daar opnieuw rekening mee gehouden. De KNVB hanteert al enkele jaren een speciale regeling tijdens avondwedstrijden.

Spelers die meedoen aan de ramadan mogen na zonsondergang tijdens een wedstrijd kort hun vasten verbreken. De scheidsrechter legt het duel stil bij het eerstvolgende dode spelmoment, zoals een inworp, vrije trap of doeltrap. De onderbreking duurt slechts kort, waarna het spel direct wordt hervat.

De regeling geldt zodra er minimaal één vastende speler op het veld staat. Clubs geven vooraf bij de arbitrage aan of er spelers deelnemen aan de ramadan, zodat iedereen tijdig op de hoogte is en onduidelijkheden tijdens de wedstrijd worden voorkomen.

De KNVB voerde de zogeheten ramadanpauze enkele seizoenen geleden in, naar voorbeeld van de Premier League. Sindsdien geldt de maatregel in de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Het initiatief kon eerder al rekenen op positieve reacties van spelers.

Tijdens de ramadan, die duurt tot en met 19 maart, mogen moslims tussen zonsopgang en zonsondergang niet eten of drinken. Dankzij de regeling kunnen spelers hun religieuze verplichtingen combineren met topvoetbal op het hoogste niveau in Nederland.

Zet in op Ajax tegen NEC!

Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen NEC. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Nick Verschuren in het shirt van FC Volendam

Ajax-huurling maakt indruk: "Zonder ondersteuning uit Amsterdam"

0
Dirk Proper

Proper kijkt uit naar Ajax-duel: "Niet groter maken dan die is"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws KNVB
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rafael van der Vaart met een Ajax-muts

Van der Vaart zou deze Feyenoorders in Ajax 1 willen: "Lekker"

0
Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

0
Trotse Ajax-fans poseren met sjaal

Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"

0
Henk de Jong in Leeuwarden

Jong Ajax verliest van SC Cambuur: "Het is een apart mannetje"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez kritisch op Ajacied: "Hij rent, vliegt en doet"

0
Karim El Ahmadi

El Ahmadi spot 'slapende' Ajacied: "Werd al eerder gewaarschuwd"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez bespreekt Ajacied: "Hij is een onbetrouwbare speler"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties