Ramaj haalt woede eigen trainer op de hals: "Dit is onacceptabel"

Ramaj wordt momenteel door Borussia Dortmund verhuurd aan FC Kopenhagen en verloor zondag met 1-2 van Bronby. In de slotfase ontstond er een opstootje waar ook de doelman bij betrokken was. Ramaj belaagt de reservedoelman van de tegenstander en krijgt daarvoor een rode kaart.

Ook zijn trainer Jacob Neestrup was niet te spreken over de actie van Ramaj. "Ik heb beelden gezien en het is natuurlijk onacceptabel dat Diant in zo'n situatie terechtkomt", liet hij weten aan de Deense pers. "Ook al lopen de emoties hoog op in een derby. Over deze rode kaart valt niets te zeggen, laten we het daar maar bij houden…"