Ramaj-transfer veroorzaakt ophef bij Heidenheim: "Waarom zou ik?"

Voormalig Ajax-doelman Diant Ramaj is door Borussia Dortmund verhuurd aan 1. FC Heidenheim. De club haalt hem als mogelijke vervanger van Kevin Müller, die volgens geruchten op weg is naar de Verenigde Staten, al zegt Müller daar zelf niets van te weten.

De 34-jarige Müller ontkent via social media dat hij op het punt staat naar de MLS te vertrekken. "Misschien hebben jullie het al gemerkt: Heidenheim heeft een nieuwe nummer 1 gecontracteerd. Wat ik even duidelijk wil maken, om misverstanden te voorkomen, is dat ik nooit heb gezegd de club te willen verlaten. Ook heb ik op dit moment geen enkele behoefte om de club te verlaten", licht hij toe volgens De Telegraaf.

"Waarom zou ik?", vervolgt Müller. "Ik heb afgelopen januari nog mijn contract verlengd, toen het nog helemaal niet zeker was dat we dit seizoen weer in de Bundesliga zouden spelen. Want ik identificeer mij met de club. Omdat mijn familie en ik ons na tien jaar in deze stad thuis voelen."

"Ik had de komende weken graag gestreden om de nummer 1-positie. Maar dat zal niet gebeuren, zo heeft de directie wel duidelijk gemaakt. Dat zal ik dus moeten accepteren. Ik zal op de training elke dag alles uit de kast halen. En als ik toch nodig ben, zal ik er staan. Dat ben ik de fans, het team en mezelf verschuldigd", aldus de doelman.

Volgens Sky Sport Deutschland riep Müller, nog vóór de transfer van Ramaj officieel was, de spelersgroep bijeen om uitleg te geven. De selectie reageerde vol ongeloof en met veel begrip.

Ramaj werd twee jaar geleden door Sven Mislintat naar Ajax gehaald. In zijn eerste seizoen keepte hij veel, maar anderhalf jaar later verkochten de Amsterdammers hem voor het oorspronkelijke bedrag van 5 miljoen euro aan Borussia Dortmund.

Dortmund verhuurde de 23-jarige doelman direct aan FC Kopenhagen, waar hij vooral opviel door een opstootje waarin hij een kopstoot uitdeelde. Ook dit seizoen wordt Ramaj weer verhuurd, dit keer aan 1. FC Heidenheim.