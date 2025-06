Ramaj weg bij Dortmund? "De onderhandelingen zijn nog gaande"

Dat heeft te maken met het feit dat eerste keeper Gregor Kobel de club niet te lijkt gaan verlaten. "Diant Ramaj staat op het punt om deze zomer opnieuw te worden uitgeleend, aangezien Gregor Kobel bij Borussia Dortmund blijft", schrijft Florian Plettenberg op X.

"De onderhandelingen zijn nog gaande", schrijft Plettenberg over clubs die hem willen huren. "Verschillende geïnteresseerde clubs hebben al aangegeven dat ze een koopoptie in de overeenkomst willen opnemen. Het is nog onduidelijk of Dortmund daarmee akkoord zal gaan. Het contract met Borussia Dortmund loopt tot 2029."