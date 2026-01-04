Kon Veel Minder De Podcast
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Ramiz Zerrouki: "Bij FC Twente kreeg ik daar wél de tijd voor"

Rik Engelbertink
bron: FC Twente
Ramiz Zerrouki
Ramiz Zerrouki Foto: © BSR Agency

Ramiz Zerrouki speelt op dit seizoen op huurbasis bij FC Twente, dat hem huurt van Feyenoord. Daarmee zit de middenvelder voor de tweede keer bij FC Twente. Zijn jeugd bracht hij echter door bij Ajax, in Amsterdam. De jeugdopleiding aldaar staat erom bekend pittig te zijn. Volgens Zerrouki is er geen pijl te trekken op wie er doorbreekt en wie niet. 

"Er gebeurt zoveel in een voetballer zijn jeugd. Soms zijn spelers van acht tot vijftien de grootste talenten van de club en redden zij het niet. Terwijl je ook jongens ziet die op die leeftijd op de bank zaten en die halen het wel", opent Zerrouki in gesprek met Sinds 1965, de podcast van FC Twente. "Het is heel moeilijk om daarnaar te kijken. Je kan niet zeggen: 'Deze is zó goed, die gaat de club later 30 miljoen opleveren.' Dat kun je niet zo inschatten."

"Je hebt ook te maken die al groter zijn, fysiek sterker", vervolgt Zerrouki. "Je kan dat pas zien vanaf de leeftijd van achttien tot 24 jaar. Je hebt ook laatbloeiers", doelt hij op zichzelf. "Ik ben zelf ook op een bepaalde manier een laatbloeier geweest omdat ik fysiek ook pas laat sterk werd en ik daardoor pas later fysiek goed mee kon. Maar mijn geluk was altijd dat ik het met het voetballen nog kon compenseren."

Hoe goed was hij zelf in de jeugdopleiding van Ajax? Zag men hem als een groot talent? "Ik was zeker tot mijn veertiende een van de grotere talenten binnen mijn leeftijd. Daarna bleef mijn groei achter en kreeg ik het lastiger."

"Mijn voetballende kwaliteiten hielden me altijd op de been, maar je gaat ook tegen jongens spelen die al sterker zijn en daardoor werd het lastiger voor me. Daaruit is ook het perfecte moment gekomen dat ik de stap naar FC Twente kon maken. Hier kreeg ik daar de tijd voor en hier ben ik ook gaan groeien uiteindelijk. Dan is het mooi dat het uiteindelijk zo is uitgepakt", besluit hij dankbaar.

Ramiz Zerrouki
