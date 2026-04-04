Ramiz Zerrouki tegen Ajax: "Dat zou helemaal fantastisch zijn"

Ramiz Zerrouki kijkt uit naar de wedstrijd van FC Twente tegen Ajax. De Tukkers staan op één punt van de Amsterdammers en dat zou de ploeg uit Enschede extra moeten motiveren.

"Zeker, want je weet dat het morgen moet gebeuren als we onze doelstelling willen bereiken", vertelt Zerrouki voor de camera van 1Twente. "Het zijn de mooiste potjes die er zijn voor een voetballer. Je voelt dat het leeft en iedereen heeft er zin in. Zaterdagavond, 21:00 uur. Dan moeten we aan staan."

Ajax-uit is traditioneel een lastige wedstrijd, al zegt dat Zerrouki niet veel. "Cijfers zeggen mij niet heel veel", reageert hij. "Je hebt elk jaar een nieuwe ploeg, en we hebben dit jaar ook bepaalde dingen doorbroken bij clubs waar we lang niet hebben gewonnen. Het zou mooi zijn als we deze daaraan zouden kunnen toevoegen."