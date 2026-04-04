2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Ramiz Zerrouki tegen Ajax: "Dat zou helemaal fantastisch zijn"

Ramiz Zerrouki juicht na de 2-0 van FC Twente

Ramiz Zerrouki kijkt uit naar de wedstrijd van FC Twente tegen Ajax. De Tukkers staan op één punt van de Amsterdammers en dat zou de ploeg uit Enschede extra moeten motiveren.

"Zeker, want je weet dat het morgen moet gebeuren als we onze doelstelling willen bereiken", vertelt Zerrouki voor de camera van 1Twente. "Het zijn de mooiste potjes die er zijn voor een voetballer. Je voelt dat het leeft en iedereen heeft er zin in. Zaterdagavond, 21:00 uur. Dan moeten we aan staan."

Ajax-uit is traditioneel een lastige wedstrijd, al zegt dat Zerrouki niet veel. "Cijfers zeggen mij niet heel veel", reageert hij. "Je hebt elk jaar een nieuwe ploeg, en we hebben dit jaar ook bepaalde dingen doorbroken bij clubs waar we lang niet hebben gewonnen. Het zou mooi zijn als we deze daaraan zouden kunnen toevoegen."

Eerder dit seizoen was FC Twente in de eerste helft veel beter dan Ajax, maar draaiden de Amsterdammers het na rust helemaal om in Enschede. "Ik denk dat we vooral het gevoel van de thuiswedstrijd eraan over hebben gehouden, dat we heel goed speelden en de wedstrijd in een tijdsbestek van acht minuten weggaven. Dat willen we daar graag herstellen."

"Het is natuurlijk een andere wedstrijd. Er zijn daar wat wisselingen geweest. Het goede gevoel moet je meenemen, ook het goede gevoel van de afgelopen periode. Het zou mooi zijn als we daar met een resultaat weg kunnen gaan. En als we daarbij ook nog goed voetbal kunnen spelen, zou het helemaal fantastisch zijn", aldus Zerrouki.

