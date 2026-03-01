Ramiz Zerrouki vertelt: "Qua veldspel zitten wij direct onder PSV"

Ramiz Zerrouki denkt dat FC Twente niet onder doet voor clubs als Ajax, Feyenoord en NEC. De Algerijnse middenvelder geeft echter ook toe dat PSV er met kop en schouders bovenuit steekt in Nederland.

"We hebben volledig gedomineerd en zijn super tevreden", vertelde Zerrouki na afloop van het duel in Enschede op de persconferentie van FC Twente. "Wij zijn niet minder dan de ploegen boven ons. PSV is verreweg de beste ploeg, maar qua veldspel zitten wij daar direct onder met nog twee ploegen."

Volgens de verhuurde Feyenoorder ligt de sleutel voor FC Twente in effectiviteit. De Tukkers hadden namelijk enige tijd de grootst mogelijke moeite om tot doelpunten te komen. "Dat gaat nu steeds beter lopen. We hebben alles nog om voor te spelen. We hebben een goede inhaalslag gemaakt en het is nu aan ons om in de race te blijven voor de bovenste plaatsen", aldus Zerrouki.