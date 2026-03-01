Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax wedstrijden

Ramiz Zerrouki vertelt: "Qua veldspel zitten wij direct onder PSV"

Stefan
Ramiz Zerrouki juicht
Ramiz Zerrouki juicht Foto: © BSR Agency

Ramiz Zerrouki denkt dat FC Twente niet onder doet voor clubs als Ajax, Feyenoord en NEC. De Algerijnse middenvelder geeft echter ook toe dat PSV er met kop en schouders bovenuit steekt in Nederland.

"We hebben volledig gedomineerd en zijn super tevreden", vertelde Zerrouki na afloop van het duel in Enschede op de persconferentie van FC Twente. "Wij zijn niet minder dan de ploegen boven ons. PSV is verreweg de beste ploeg, maar qua veldspel zitten wij daar direct onder met nog twee ploegen."

Volgens de verhuurde Feyenoorder ligt de sleutel voor FC Twente in effectiviteit. De Tukkers hadden namelijk enige tijd de grootst mogelijke moeite om tot doelpunten te komen. "Dat gaat nu steeds beter lopen. We hebben alles nog om voor te spelen. We hebben een goede inhaalslag gemaakt en het is nu aan ons om in de race te blijven voor de bovenste plaatsen", aldus Zerrouki.

Gerelateerd:
Tristan Gooijer

Tristan Gooijer: "Dan ga ik met Ajax in gesprek over wat zij willen"

0
Henry van der Vegt

Henry van der Vegt baalt: "Dat had ik nooit verwacht tegen Ajax"

0
Lees meer:
Ajax wedstrijden Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Paul Simonis

Simonis wil werken bij club in Eredivisie: "Liever dan bij Ajax"

0
Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

0
Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

0
Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties