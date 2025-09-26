Ramón ten Hove werkte met oud-Ajacied: "Klote Feyenoorder"

De inmiddels 27-jarige Ten Hove keek zijn ogen uit in de Kuip. "Natuurlijk geniet je op de bank in de Kuip enorm, maar toen ik er vanaf de tribune over nadacht, kreeg ik echt kippenvel. Ik heb in het kampioensjaar meegetraind en was erbij toen we de beker wonnen", blikt hij terug in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Dat is bijzonder.”

In 2021 liet hij Feyenoord definitief achter zich voor het Deense Esbjerg. Daar kreeg hij te maken met assistent-trainer Rafael van der Vaart. "'Klote Feyenoorder’, zei hij bij onze eerste kennismaking. Het ijs was direct gebroken", vertelt de huidige doelman van Kozakken Boys. "Hij nodigde me direct uit om bij hem te komen eten. Daarna waren we vaak samen. Ook met Estavana. Zijn zoon Damian is vaak bij ons blijven slapen. Met hem heb ik ook een sterke band.”