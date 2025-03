Ras-Ajacied verlengt contract 'zodra CL-deelname definitief is'

Met Klaassens drive en mentaliteit kwam Ajax dit seizoen regelmatig over dode punten heen in wedstrijden. Daaraan dankt hij onder andere zijn bijnaam als "Mr. 1-0". Hij werd op voorspraak van trainer Francesco Farioli aan de selectie toegevoegd en was tot nu toe goed voor acht goals en twee assists in de competitie.

Ajax is met Klaassen zo goed als rond over een nieuw contract, maar dat zal de club pas communiceren zodra deelname aan de Champions League een zekerheid is. Ajax staat eerste en de voorsprong op nummer drie Utrecht is vijftien punten. Het moet dus heel raar lopen wil dat nog misgaan. Ajax staat na de zege op PSV (0-2) negen punten voor op de regerend landskampioen.