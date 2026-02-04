Ras-Ajacieden geïrriteerd: "Iets mentaals? Donder toch op, man"

Ajax kwam afgelopen zondag niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Excelsior. De Amsterdammers stonden op een 0-2 voorsprong in Rotterdam en leken op hun gemak te kunnen kijken naar de afloop van PSV-Feyenoord. Het liep echter anders en dat irriteert Ajax-supporters Kale en Kokkie mateloos.

"Als coach douw je die gasten toch ook zo dat veld in", reageert Kokkie in de video van Kale & Kokkie van AT5. "Dat alleen de drie punten tellen en daarna kun je lekker in de bus terug gaan kijken naar wat PSV met Feyenoord aan het doen is. Want die kampioensschaal, die kun je vast vullen met bitterballen en lekker naar Eindhoven brengen. Die gasten zie je never nooit meer terug."

"Maar ik zeg je één ding: dat NEC wordt een probleem voor zowel Feyenoord, als Ajax", foetert hij verder. "Of het iets mentaals is? Donder toch op, man. Ga dan lekker met zijn allen punniken, of weet ik veel wat doen. Je hebt toch je trots en je eergevoel. Je bent godverd*mme profvoetballer geworden, man. Je weet dat PSV 's middags Feyenoord klappen gaat geven."

"Je weet dat je er voorbij kan. En nu sta je vierde. Ik snap dat echt niet. Ik kan daar niet bij. Niet van de technische staf en niet van de spelers. Ik vind het een stelletje k*tjes bij elkaar. PSV hoeft vijf wedstrijden niet op te komen dagen en dan staan ze nog eerste! Dat is toch beschamend! Voor die jongens is het hartstikke leuk, want ze spelen goed voetbal. We kunnen lullen wat we willen, klaar. Maar als Ajax en Feyenoord moet je je ogen uit je kop schamen", aldus Kokkie.